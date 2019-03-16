Ломаченко готовий піти на серйозний крок заради топового бою

Український боксер Василь Ломаченко хоче битися з непереможеним американцем Джервонтой Девісом, який виступає у другій напівлегкій ваговій категорії. На думку нашого чемпіона, це топовий суперник і заради нього він готовий опуститися в вазі.

"Я б хотів провести поєдинок Джервонтою Девісом. Це топовий боєць в 130 фунтах. Я можу спуститися в цю вагову категорію, якщо наші промоутери організують цей бій. Це залежить не від мене, не від спортсменів. Це залежить від промоутерів і телемереж", - сказав Ломаченко в інтерв'ю Fight Space World.

Джервонта Девіс - Василь Ломаченко Boxing Scene

Чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі пояснив, що для того, щоб стати справжньою зіркою боксу, потрібно боротися з топовими суперниками.

"Я думаю, нам просто потрібні хороші бої, великі бої. Мені потрібні топові бійці. Мені потрібні суперники, яких хочуть бачити фанати. Такі поєдинки роблять тебе великою зіркою. У мене є мета і мотивація. Я хочу об'єднати всі пояси. Тому я просто почекаю свої титули. Це наступний крок моєї мети", - заявив Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний філіппінець Менні Пак'яо збирається повернутися на ринг в червні нинішнього року. Суперником битого Флойдом Мейвезером боксера може стати Майкі Гарсія, на бій з яким також претендує українець Василь Ломаченко.

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