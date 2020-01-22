Ломаченко – Девіс: букмекери опублікували несподівані котирування на супербій

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вважається фаворитом теоретичного бою проти Джервонти Девіса, проте перевага українця в котируваннях несподівано невелика.
Ломаченко - Девіс
Ставки на тріумф Ломаченка приймаються з коефіцієнтом 1,36. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Девіса оцінюються в 3,00.
Букмекерські ставки Ломаченко - Девіс
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Девіс вважає себе готовим до бою з абсолютним чемпіоном у цій категорії Василем Ломаченком.
Раніше Девіс обіцяв убити в рингу Василя.
Американець перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа влаштував бійку. На церемонії зважування перед поєдинком за вакантний "регулярний" титул WBA в легкій вазі 25-річний Девіс штовхнув суперника, спровокувавши скандал.
Сама поєдинок за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі Девіс - Гамбоа завершився за кілька секунд до 12-го раунду.
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