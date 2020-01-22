Ломаченко – Девіс: букмекери опублікували несподівані котирування на супербій

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вважається фаворитом теоретичного бою проти Джервонти Девіса, проте перевага українця в котируваннях несподівано невелика.

Ломаченко - Девіс

Ставки на тріумф Ломаченка приймаються з коефіцієнтом 1,36. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Девіса оцінюються в 3,00.

Букмекерські ставки Ломаченко - Девіс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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