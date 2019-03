Ломаченко дав першу прес-конференцію перед боєм

Український чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів перше відкрите тренування в Голлівуді.

12 квітня на місцевій арені Staples Center йому належить провести захист титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Після роботи з грушею, наш уславлений боксер дав невелику прес-конференцію.

Про вагу: "Зараз я легковаговик, виступаю в цій ваговій категорії. Наскільки мені тут комфортно? Скажімо так, це не моя вага. Але саме тут у мене є шанс стати абсолютним чемпіоном світу. І це моя мета. Що буде після того, як я завоюю усі 4 титули в дивізіоні? Я точно не знаю. Можливо, повернуся в другій напівлегкій дивізіон (до 59 кг) і стану в ньому дворазовим чемпіоном світу".

Про опонента Ентоні Кроллу: "Зізнаюся, я мало про нього знаю. Все що бачив - два його поєдинку проти Хорхе Лінареса. Знаю, що він - боєць агресивний. Це добре. Мені подобається битися з тими, хто не боїться йти вперед".

