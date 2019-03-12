Ломаченко дав першу прес-конференцію перед боєм

Український чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів перше відкрите тренування в Голлівуді.

Прес-конференція Василя Ломаченка

12 квітня на місцевій арені Staples Center йому належить провести захист титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Після роботи з грушею, наш уславлений боксер дав невелику прес-конференцію.

Про вагу: "Зараз я легковаговик, виступаю в цій ваговій категорії. Наскільки мені тут комфортно? Скажімо так, це не моя вага. Але саме тут у мене є шанс стати абсолютним чемпіоном світу. І це моя мета. Що буде після того, як я завоюю усі 4 титули в дивізіоні? Я точно не знаю. Можливо, повернуся в другій напівлегкій дивізіон (до 59 кг) і стану в ньому дворазовим чемпіоном світу".

Про опонента Ентоні Кроллу: "Зізнаюся, я мало про нього знаю. Все що бачив - два його поєдинку проти Хорхе Лінареса. Знаю, що він - боєць агресивний. Це добре. Мені подобається битися з тими, хто не боїться йти вперед".

Before their upcoming battles at the Staples Center, @VasylLomachenko and @RamireZurdo hosted a media day in LA. #LomaCrolla is coming to ESPN+ on April 12. pic.twitter.com/VsECRDogj4 — Top Rank Boxing (@trboxing) 12 марта 2019 г.

Про можливих опонентiв: "Я б хотів битися з кращими з кращих. Але зараз найкращий вибір - це Кролла. Він - обов'язковий претендент (по лінії WBA) і хотів провести зі мною поєдинок. Тому я і прийняв бій".

Про те, що станеться в рингу в бою з Кроллою: "Я не знаю. Не вмію заглядати в майбутнє. Все залежить від того, як буде битися він. Побачимо..."

Про проспекта Теофімо Лопеса: "Я готовий битися з ким завгодно. Зараз мені потрібні титули. Якщо у тебе є титул, і ти готовий їм ризикнути, то я обов'язково з тобою зустрінуся".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні 2018 го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018 го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Ломаченко за підсумками 2018 року посів перше місце в рейтингу кращих боксерів планети за версією порталу Boxingtalk.

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