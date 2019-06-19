Ломаченка брудно обматюкали: спортивні підсумки 18 травня

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні потрапив у новий корупційний скандал, а збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу в Нідерландах.
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Крім того, українського чемпіона Василя Ломаченка брудно обматюкали. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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