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Ломаченка брудно обматюкали: спортивні підсумки 18 травня

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Колишній президент УЄФА Мішель Платіні потрапив у новий корупційний скандал, а збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу в Нідерландах.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 18 червня.

Крім того, українського чемпіона Василя Ломаченка брудно обматюкали. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Корупція в ФІФА
Особи
Василь ЛомаченкоМішель Платіні
Теги
ФІФАУЄФАФК Динамо КиївМолодіжна збірна України з футболу
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