Ломаченка визнано найкращим боксером сучасності

Проект комп'ютеризованої системи Compubox визначив українця Василя Ломаченка, як кращого боксера сучасності.

Аналітики привели кілька важливих статистичних показників головних претендентів на першість у рейтингу pound-for-pound – Василя, а також американця Теренса Кроуфорда і японця Наоі Іноуе, повідомляє Vringe.com.

Порівнявши такі показники (в середньому), як загальна кількість точних ударів за раунд (TOTAL LND/ RD), загальна кількість нанесених ударів за раунд (TOTAL THR / RD), відсоток точних попадань (TOTAL CONN%), кількість точних джебів за раунд ( JABS LND / RD), кількість точних силових ударів за раунд (POWER LND / RD), відсоток точних силових ударів за раунд (POWER CONN%), відсоток пропущених ударів за раунд (OTC%), відсоток пропущених силових ударів за раунд (OPC% ), кількість пропущених ударів за раунд (OPP LND / RD), Compubox визначили перемогу Ломаченка (22 очка), за яким розташувалися Іноуе (20) і Кроуфорд (18).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі, в топ-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець – Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

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