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Ломаченка визнано найкращим боксером сучасності

Ломаченка визнано найкращим боксером сучасності
Проект комп'ютеризованої системи Compubox привів незаперечні докази
5.9тЧитати матеріал російською

Проект комп'ютеризованої системи Compubox визначив українця Василя Ломаченка, як кращого боксера сучасності.

Аналітики привели кілька важливих статистичних показників головних претендентів на першість у рейтингу pound-for-pound – Василя, а також американця Теренса Кроуфорда і японця Наоі Іноуе, повідомляє Vringe.com.

Порівнявши такі показники (в середньому), як загальна кількість точних ударів за раунд (TOTAL LND/ RD), загальна кількість нанесених ударів за раунд (TOTAL THR / RD), відсоток точних попадань (TOTAL CONN%), кількість точних джебів за раунд ( JABS LND / RD), кількість точних силових ударів за раунд (POWER LND / RD), відсоток точних силових ударів за раунд (POWER CONN%), відсоток пропущених ударів за раунд (OTC%), відсоток пропущених силових ударів за раунд (OPC% ), кількість пропущених ударів за раунд (OPP LND / RD), Compubox визначили перемогу Ломаченка (22 очка), за яким розташувалися Іноуе (20) і Кроуфорд (18).

Ломаченка визнано найкращим боксером сучасності

Новини
Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою за три чемпіонські пояси

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі, в топ-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець – Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

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Особа
Василь Ломаченко
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