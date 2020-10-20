Ломаченка назвали православним братом і запросили в Росію

Михайло Морозов Бокс 17:18, 20.10.2020 Оновлено: 17:42, 20.10.2020

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов звернувся до тих, хто критикує Василя Ломаченка після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом.

На своїй сторінці в Instagram росіянин згадав досягнення нашого співвітчизника в боксі і заявив, що він не заслуговує такого ставлення до себе. Генсек ФБР також запросив українця в РФ, пообіцявши влаштувати йому теплий прийом.

"Хочу відповісти всім хейтерам Василя Ломаченка. Він – гордість для всього боксерського співтовариства! Це дворазовий олімпійський чемпіон, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Вважаю, бій був суперечливий, перемогу віддали Лопесу, але це не означає, що Василя потрібно за це ображати і критикувати, ніхто не має на це права. Коли Василь вигравав, усім був потрібний, а зараз програв, і всі відвернулися. Недобре це. Запрошую Василя в Росію, завжди зустрінемо нашого православного брата хлібом-сіллю", – написав Кремльов на своїй сторінці в соціальній мережі.

Умар Кремльов запросив Ломаченка в Росію
Instagram Умара Кремльова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик знялися в російському фільмі про церкву.

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