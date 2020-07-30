Ломаченка назвали найкращим боксером світу в легкій вазі

Михайло Морозов Бокс 11:37, 30.07.2020

Василь Ломаченко був визнаний найкращим боксером світу в легкому дивізіоні за версією авторитетного порталу BoxingTalk.

"Ім'я найкращого боксера в легкій вазі не викликає жодних сумнівів. Ломаченко провів чотири бої в цьому дивізіоні, три з них проти серйозних суперників. У наступному поєдинку він зустрінеться з Теофімо Лопесом і спробує завоювати єдиний титул чемпіона світу, який йому ще не належить – пояс IBF", – написано на сайті про заслуги українця.

Друге місце в рейтингу зайняв Теофімо Лопес, який здобув чотири вкрай важливі перемоги в 2019 році та відібрав пояс IBF у Річарда Коммі. На третьому рядку розташувався Джервонта Девіс.

Відзначимо, що на 35-му місці в списку опинився ще один українець Денис Беринчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик і Ломаченко увійшли до п'ятірки найкращих боксерів сучасності за версією журналу The Ring.

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