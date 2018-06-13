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"Найкращий в світі!" Побитий Ломаченком боксер захопився українцем

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Венесуелець Хорхе Лінарес віддав належне своєму колишньому супернику - українцю Василю Ломаченку, який відібрав у того пояс чемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі.

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"Ломаченко дуже неприємний суперник. І у нього є чим шокувати опонента. Саме тому багато хто вважає його лідером рейтингу P4P. Я дякую Top Rank за те, що дали мені таку можливість. І програв я не кому-небудь, а лідеру P4P , кращому боксерові в світі, якого всюди знають і поважають. Саме тому я б і хотів отримати реванш. Але потрібно працювати. Мені, як і раніше є над чим працювати ", - сказав Лінарес в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, 12 травня Лома здобув перемогу нокаутом в десятому раунді, щоправда, побувавши вперше в профі кар'єрі в нокдауні по ходу шостого раунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз Ломаченко відновлюється після перенесеної на правому плечі операції.

Особи
Василь ЛомаченкоХорхе Лiнарес
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