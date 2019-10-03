Ліга WWFC вперше в Харкові проведе міжнародний турнір з ММА

2 листопада в спортивному комплексі "Локомотив" в Харкові відбудеться масштабний міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 16. Організатор – міжнародна ліга зі змішаних бойових мистецтв World Warriors Fighting Championship.

У головному поєдинку вечора боєць клубу SBG Ireland, спаринг-партнер Конора МакГрегора і кривдник Теймура Рагимова – Блейн О'Дрісколл (7-2) буде захищати чемпіонський пояс від посягань українця Дениса Бондаря (8-2). В іншому головному поєдинку турніру WWFC 16 за вакантний пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 61 кг змагатимуться Олександр плетінки (14-5) з України, і представник Ірану Мохсен заманиш (7-0). Всього на турнірі WWFC 16 заплановано 12 поєдинків.

"Ліга WWFC розширює свою географію. Нарешті, ми представляємо масштабний номерний турнір WWFC 16 харківській публіці. Упевнений, що харків'яни будуть вражені високим рівнем організації змагань", – заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.

Крім захоплюючих поєдинків організатори приготували для гостей вечора яскраву шоу-програму, ексклюзивні фотозоні, інтерактиви та розіграші подарунків, а для власників VIP-квитків – закриту Lounge-зону з вишуканим фуршетом та кращими коктейлями.

2 листопада, Харків

Спортивний комплекс "Локомотив"

Квитки – wwfc.ua

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!