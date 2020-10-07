Ліга WWFC вперше проведе масштабний міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв на західній Україні

В умовах пандемії ліга WWFC вперше за довгий час проводить грандіозний професійний ММА турнір WWFC 17 у Львові.

Виходячи з досвіду попередніх подій організації, номерні турніри в Києві завжди представляли собою справжнє шоу і свято ММА, на які в київський Палац спорту збиралося від 7 тисяч глядачів. Перегляди турнірів в онлайні досягали позначки в кілька мільйонів.

Звичайно, з урахуванням нинішньої санітарно-епідеміологічної обстановки, робити акцент на проведення глобального офлайн шоу просто неможливо, але якість боїв від цього ніяк не страждає. Онлайн трансляція буде яскравою і сповна передасть всі емоції, що відбувається в октагоні!

Турнір зі змішаних бойових мистецтв. Прес-служба

Турнір WWFC 17 ознаменується 12 професійними поєдинками, в двох з яких на кону стоятимуть титули чемпіона світу за версією WWFC. Ще в одному бою стане відомий володар пояса Road to WWFC.

У головній події вечора найяскравіший фінішер, чемпіон WWFC Кирило Горобець (9-1 ММА), проведе перший захист титулу проти одного з топових бійців України Олександра Горшечников (14-4 ММА).

Турнір зі змішаних бойових мистецтв. Прес-служба

Кирило успішно дебютував в WWFC в 2017 році, оформляючи кожен раз кращі нокаути і сабмішени в перших раундах. У 2019 боєць вийшов на бій за тимчасовий титул WWFC проти представника Киргизстану - Ріната Саякбаева, якого Горобець фінішував в третьому раунді рідкісним задушливим прийомом "Перуанський краватку". Після відходу діючого чемпіона WWFC Михайла Одинцова, з ким спочатку був запланований бій проти Кирила, Горобець став чинним чемпіоном ліги.

Його опонент Олександр Гончар в липні цього року вийшов у фінал за пояс Road to WWFC в Харкові, здолавши двох опонентів за один вечір, але в фіналі його опонент знявся через травму і бій скасували. Проте замість пояса Road to WWFC, Олександру випав шанс битися за пояс чемпіона світу WWFC, замінивши травмованого Олега Хачатурова.

У со-головній події вечора пройде поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу WWFC серед топових представників ММА ваговій категорії до 66 кг Ельнур Велієвим (9-1 ММА) і Андрієм Лежневим (18-9 ММА)

Турнір зі змішаних бойових мистецтв. Прес-служба

Велієв є один з найдосвідченіших і титулованих представників українського ММА серед аматорів. Будучи неодноразовим чемпіоном України і срібним призером чемпіонату світу з ММА, Ельнур також добре проявляє себе і на професійному рівні. Підписавши в минулому році контракт з WWFC, боєць відразу ж дебютував на номерному турнірі WWFC 15 в Києві, де впевнено здолав одноголосним рішенням грузинського бійця Хвичия Коридзе.

Андрій Лежнев є небезпечного і досвідченого професійного бійця, який успішно виступав в організаціях М-1 Global і WLF. На рахунку Андрія 27 професійних поєдинків, а високий рівень опозиції його суперників роблять Андрія топовим представником в рейтингах бійців серед країн колишнього пострадянського простору.

Також, на турнірі буде розіграний пояс Road to WWFC серед перспективних бійців Павла Пінзула (7-4-1 ММА) і Івана Вульчин (10-4).

Перший їх поєдинок за пояс повинен був пройти на фінальному харківському турнірі Road to WWFC в серпні, але через травму бій був перенесений на номерний турнір WWFC 17.

Дивіться пряму трансляцію турніру 18 жовтня о 19:00 БЕЗКОШТОВНО на медіа-сервісі MEGOGO.

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