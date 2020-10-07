Ліга WWFC вперше проведе масштабний міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв на західній Україні

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Бокс
881
Ліга WWFC вперше проведе масштабний міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв на західній Україні

В умовах пандемії ліга WWFC вперше за довгий час проводить грандіозний професійний ММА турнір WWFC 17 у Львові.

Виходячи з досвіду попередніх подій організації, номерні турніри в Києві завжди представляли собою справжнє шоу і свято ММА, на які в київський Палац спорту збиралося від 7 тисяч глядачів. Перегляди турнірів в онлайні досягали позначки в кілька мільйонів.

Звичайно, з урахуванням нинішньої санітарно-епідеміологічної обстановки, робити акцент на проведення глобального офлайн шоу просто неможливо, але якість боїв від цього ніяк не страждає. Онлайн трансляція буде яскравою і сповна передасть всі емоції, що відбувається в октагоні!

Турнір зі змішаних бойових мистецтв.

Турнір WWFC 17 ознаменується 12 професійними поєдинками, в двох з яких на кону стоятимуть титули чемпіона світу за версією WWFC. Ще в одному бою стане відомий володар пояса Road to WWFC.

У головній події вечора найяскравіший фінішер, чемпіон WWFC Кирило Горобець (9-1 ММА), проведе перший захист титулу проти одного з топових бійців України Олександра Горшечников (14-4 ММА).

Турнір зі змішаних бойових мистецтв.

Кирило успішно дебютував в WWFC в 2017 році, оформляючи кожен раз кращі нокаути і сабмішени в перших раундах. У 2019 боєць вийшов на бій за тимчасовий титул WWFC проти представника Киргизстану - Ріната Саякбаева, якого Горобець фінішував в третьому раунді рідкісним задушливим прийомом "Перуанський краватку". Після відходу діючого чемпіона WWFC Михайла Одинцова, з ким спочатку був запланований бій проти Кирила, Горобець став чинним чемпіоном ліги.

Його опонент Олександр Гончар в липні цього року вийшов у фінал за пояс Road to WWFC в Харкові, здолавши двох опонентів за один вечір, але в фіналі його опонент знявся через травму і бій скасували. Проте замість пояса Road to WWFC, Олександру випав шанс битися за пояс чемпіона світу WWFC, замінивши травмованого Олега Хачатурова.

У со-головній події вечора пройде поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу WWFC серед топових представників ММА ваговій категорії до 66 кг Ельнур Велієвим (9-1 ММА) і Андрієм Лежневим (18-9 ММА)

Турнір зі змішаних бойових мистецтв.

Велієв є один з найдосвідченіших і титулованих представників українського ММА серед аматорів. Будучи неодноразовим чемпіоном України і срібним призером чемпіонату світу з ММА, Ельнур також добре проявляє себе і на професійному рівні. Підписавши в минулому році контракт з WWFC, боєць відразу ж дебютував на номерному турнірі WWFC 15 в Києві, де впевнено здолав одноголосним рішенням грузинського бійця Хвичия Коридзе.

Андрій Лежнев є небезпечного і досвідченого професійного бійця, який успішно виступав в організаціях М-1 Global і WLF. На рахунку Андрія 27 професійних поєдинків, а високий рівень опозиції його суперників роблять Андрія топовим представником в рейтингах бійців серед країн колишнього пострадянського простору.

Також, на турнірі буде розіграний пояс Road to WWFC серед перспективних бійців Павла Пінзула (7-4-1 ММА) і Івана Вульчин (10-4).

Перший їх поєдинок за пояс повинен був пройти на фінальному харківському турнірі Road to WWFC в серпні, але через травму бій був перенесений на номерний турнір WWFC 17.

Дивіться пряму трансляцію турніру 18 жовтня о 19:00 БЕЗКОШТОВНО на медіа-сервісі MEGOGO.

Продаж квитків.