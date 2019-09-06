Ліга WWFC презентувала стратегію розвитку ММА в Україні

5 вересня у Klitschko Expo відбулася офіційна прес-конференція всесвітньої ліги зі змішаних бойових мистецтв WWFC.

Під час заходу було представлено нову стратегію розвитку промоушену та оголошено файткард турніру WWFC 15.

Керівництво ліги WWFC повідомило про плани розвитку організації на найближче майбутнє:

19 вересня буде офіційно відкритий спортивний клуб WWFC GYM, у якому бійці турніру WWFC 15 проведуть відкрите тренування.

2 листопада у Харкові уперше відбудеться великий номерний турнір WWFC 16.

14 грудня у Києві ліга WWFC організує міжконтинентальний турнір з ММА, у якому візьмуть участь найкращі бійці змішаних бойових мистецтв України та Китаю.

У грудні відбудеться вже друга щорічна церемонія нагородження кращих ММА-бійців України – WWFC Awards 2020.

За словами президента ліги WWFC Володимира Теслі, промоушен робить акцент на просуванні контенту в цифровому маркеті та продажі прав на показ поєдинків за системою PPV. Саме тому ліга WWFC у серпні підписала договір про співпрацю із компанією "Fight Globe", одним із найбільших у світі дистриб'юторів контенту для ММА і кікбоксингу. Завдяки цьому, контент ліги WWFC буде доступний в більш ніж 100 країнах світу.

Володимир Тесля презентував нового генерального транслятора ліги WWFC – спортивний телеканал XSPORT та офіційного спонсора ліги WWFC – міжнародний бренд "Monster Energy".

"Ми постійно вдосконалюємо всі компоненти нашої роботи, щоб надавати українському глядачеві світовий рівень організації спортивних подій. Всі ці зміни свідчить, що ліга WWFC рухається у правильному напрямку", – заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.

"Parimatch радий стояти поруч з таким якісним ММА-промоушеном, як WWFC. Вже 2 роки наше партнерство є одним з найцікавіших спортивних кейсів країни. Ми чекаємо від WWFC 15 нового витку розвитку, який сколихне спортивне співтовариство України. Упевнений, що всі бої будуть яскравими і по-своєму цікавими. Я ж буду вболівати за Світлану Гоцик – наша дівчина повинна взяти заслужений реванш", – заявив Вадим Місюра, представник ТМ Parimatch.

У свою чергу, віце-президент ліги WWFC Денис Перч анонсував новий формат регіональних турнірів, які отримали назву – WWFC City Fights. Змагання такого формату будуть проводитися в обласних центрах України з метою популяризації змішаних бойових мистецтв та пошуку талановитих бійців. У 2020 році турніри WWFC City Fights пройдуть в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Львові.

Віце-президент ліги WWFC розповів, що промоушен поповнився кількома перспективним бійцями, з якими був підписаний контракт: Ельнуром Велієвим (8-1) та Антоном Радько (11-4). Після цього Денис Перч презентував повний файткард турніру WWFC 15, який складається із 16 поєдинків, у тому числі 4 за титул чемпіона світу.

Повний файткард турніру WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шиви (Польща) - Гузєв Сергій (Україна)

Сормова Магдалена (Чехія) - Гоцик Світлана (Україна

Саякбаев Ринат (Киргизстан) - Горобець Кирило (Україна)

Елейн Ліл (Бразилія) - Рассохіна Олена (Україна)

Prelimenary Card

Ліма да Сілва Елісмар (Бразилія) - Асхабов Хусейн (Люксембург)

Мерад Малік (Франція) - Ткешелашвілі Давид (Грузія)

Філхо Луїз (Бразилія) - Асхабов Хасан (Люксембург)

Коридзе Хвіча (Грузія) - Велієв Ельнур (Україна)

Лях Александру (Молдова) - Писанко Олександр (Україна)

Маммадов Руслан (Азербайджан) - Поліщук Олексій (Україна)

Зубенко Андрій (Україна) - Жураківський Анатолій (Україна)

Інсуратсел Александру (Молдова) - Ламак Єгор (Україна)

Лазаревич Едуард (Білорусь) - Лучків Назар (Україна)

Early Prelims

Баркар Андрій (Україна) - Вознюк Дмитро (Україна)

Сергєєв Максим (Україна) - Матяш Артем (Україна)

Семенцов Владислав (Україна) - Яцко Дмитро (Україна)

Міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 відбудеться 21 вересня у київському Палаці спорту.

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