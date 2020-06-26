Легендарного боксера госпіталізували через коронавірус

Михайло Морозов Бокс 14:49, 26.06.2020

Легендарний панамський боксер Роберто Дюран здав позитивний тест на коронавірус і був госпіталізований з міркувань безпеки.

Як повідомляє видання Yahoo! Sports, у колишнього чемпіона світу спостерігаються незначні симптоми COVID-19, схожі на звичайну застуду. Він відправився в лікарню на обсервацію, але не був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі запевнили сім'ю ексбоксера в тому, що його легені знаходяться в хорошому стані.

69-річний Дюран закінчив кар'єру в 2001 році, здобувши 103 перемоги (70 з них нокаутом) при 16 поразках. У 2007 році колишній чемпіон WBC в другій напівсередній вазі був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер легендарний тренер Мухаммеда Алі Джиммі Гленн.

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