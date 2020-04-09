Легендарний російський тренер з боксу Увайс Байсангуров після тривалої боротьби з важкою хворобою помер на 58-му році життя.

Росіянин, який жив і працював у Києві, за свою кар'єру виховав чемпіона світу WBО і IBO в першій середній вазі, свого племінника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) і двох синів - боксерів напівсередньоваговикiв Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутів ) і претендента на титул чемпіона світу Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутів), а також багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому цього року Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) переміг технічним нокаутом вірменського німця Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO). Відзначимо, що кілька років тому Байсангуров після свого бою в Києві подякував українським уболівальникам, вигукнувши "Слава Україні!

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