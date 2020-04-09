Легендарний російський тренер з боксу Увайс Байсангуров після тривалої боротьби з важкою хворобою помер на 58-му році життя.
Не стало Увайсу Байсангурова 😞 На 57 році життя після тривалої боротьби з важкою хворобою перестало битися серце досвідченого тренера Увайсу Байсангурова 😔 Вихованцями фахівця є екс-чемпіон світу WBO і IBO Заурбек Байсангуров, колишній володар титулів WBA Continental і IBF International Хусейн Байсангуров, екс-претендент на пояс чемпіона світу WBA Хасан Байсангуров та інші відомі боксери 👏 Висловлюємо співчуття рідним і близьким Увайсу Байсангурова 🙏🏻. # бокс # Байсангуров # лакіпанчнет #boxing #baisangurov #luckypunchnet
Росіянин, який жив і працював у Києві, за свою кар'єру виховав чемпіона світу WBО і IBO в першій середній вазі, свого племінника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) і двох синів - боксерів напівсередньоваговикiв Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутів ) і претендента на титул чемпіона світу Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутів), а також багатьох інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому цього року Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) переміг технічним нокаутом вірменського німця Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO). Відзначимо, що кілька років тому Байсангуров після свого бою в Києві подякував українським уболівальникам, вигукнувши "Слава Україні!
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!