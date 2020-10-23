Легендарний російський боксер Костя Цзю відреагував на поразку Ломаченка Лопесу

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
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Легендарний російський боксер Костя Цзю відреагував на поразку Ломаченка Лопесу

Легендарний російський боксер Костя Цзю висловив незгоду з рішенням суддів присудити українцю Василю Ломаченку поразку в поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Про це ексчемпіон світу у першій напівсередній вазі розповів в коментарі ФАН. У той же час він підкреслив, що Василь не напрацьована на перемогу.

"Я не згоден з жодним з цих рішень. Звичайно, Василь Ломаченко недопрацював в цьому бою. Я не хочу сказати, що його засудили. Він непереконливо виступав в цей раз, на відміну від попередніх поєдинків. На чужій території так не можна виступати. Він не програв, але він не виграв. І не дивлячись на це, Василь Ломаченко для мене залишається одним з найкращих боксерів у легкій вазі", – сказав Цзю.

Нагадаємо, 17 жовтня Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі чемпіонські пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес жорстко висловився щодо можливого реваншу з Василем Ломаченком.

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