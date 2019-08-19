Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Легендарний Мейвезер зробив несподівану заяву про реванш із Пак’яо

1.4т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому американський боксер Флойд Мейвезер заявив, що веде переговори про реванш із чинним володарем титулу WBA в напівсередній вазі Менні Пак’яо.

"Для мене честь — приїхати в Саудівську Аравію і почати переговори про реванш із Пак'яо", — заявив боксер.

Пізніше Мейвезер поспішив прокоментувати свої висловлювання, розставивши все на свої місця. Легенда боксу заявив, що цей відеоролик був знятий давно. Мейвезер ясно дав зрозуміти, що другого поєдинку з Пак’яо не буде.

"Я давно був у Саудівській Аравії. Люди, з якими я розмовляв на той момент, спеціально попросили згадати Менні Пак’яо. Відео дуже старе", — сказав Мейвезер, слова якого цитує FightHype.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

USA TODAY Sports

Новини
"Ніколи не дозволить": в команді Ломаченка передали привіт Мейвезеру

Нагадаємо, що в липні 2019-го Менні Пак’яо переміг Кіта Турмана одноголосним рішенням суддів. Після цього в пресі з'явилася інформація про те, що наступний бій Менні може провести з Мейвезером. Раніше суперники вже зустрічалися в 2015 році: американець переміг одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Мейвезер готується повернутися в бокс: названі суперники легендарного ексчемпіона.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особи
Флойд Мейвезер Менні Пакьяо
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...