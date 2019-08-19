Легендарний Мейвезер зробив несподівану заяву про реванш із Пак’яо

У мережі з'явилося відео, на якому американський боксер Флойд Мейвезер заявив, що веде переговори про реванш із чинним володарем титулу WBA в напівсередній вазі Менні Пак’яо.

"Для мене честь — приїхати в Саудівську Аравію і почати переговори про реванш із Пак'яо", — заявив боксер.

Пізніше Мейвезер поспішив прокоментувати свої висловлювання, розставивши все на свої місця. Легенда боксу заявив, що цей відеоролик був знятий давно. Мейвезер ясно дав зрозуміти, що другого поєдинку з Пак’яо не буде.

"Я давно був у Саудівській Аравії. Люди, з якими я розмовляв на той момент, спеціально попросили згадати Менні Пак’яо. Відео дуже старе", — сказав Мейвезер, слова якого цитує FightHype.

Флойд Мейвезер USA TODAY Sports

Нагадаємо, що в липні 2019-го Менні Пак’яо переміг Кіта Турмана одноголосним рішенням суддів. Після цього в пресі з'явилася інформація про те, що наступний бій Менні може провести з Мейвезером. Раніше суперники вже зустрічалися в 2015 році: американець переміг одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Мейвезер готується повернутися в бокс: названі суперники легендарного ексчемпіона.

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