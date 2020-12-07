Легендарний Мейвезер оголосив про повернення на ринг і назвав дату бою з YouTube-блогером

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) оголосив про своє повернення на ринг. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Колишній чемпіон у п'яти вагових категоріях 20 лютого поб'ється з відомим YouTube-блогером Логаном Полом (0-1). Бій буде носити виставковий характер і показаний по системі pay-per-view (плати і дивись). Стартова ціна покупки трансляції становить 25 доларів.

При цьому незрозуміло, в якій ваговій категорії і за якими правилами пройде поедінок.Пол набагато важчий і вищий за свого легендарного співвітчизника. Робоча вага блогера трохи вища 90 кг, тоді як максимальна вага Флойда за кар'єру становила 68,5 кг.

Зазначимо, що востаннє Мейвезер виходив на ринг у грудні 2018 року, коли у виставковому поєдинку в першому раунді нокаутував Тенсіна Насукаву. Пол ж на профі-ринзі бився один раз, поступившись роздільним рішенням суддів своєму колезі KSI.

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