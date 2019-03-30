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Легендарний Мейвезер готується повернутися в бокс: названі суперники

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Непереможений Флойд Мейвезер може відновити кар'єру. Батько американського боксера назвав імена можливих суперників.

На думку Мейвезера-старшого, його син хоче провести бій-реванш проти філіппінця Менні Пак'яо, а також проти екс-чемпіона світу Едріена Бронера. При цьому батько непереможеного американця не сумнівається, що його Флойд без проблем розбереться зі своїми суперниками. Про це Мейвезер-старший повідомив в інтерв'ю Helen Yee Sports.

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

instagram.com/floydmayweather

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що непереможений боксер Флойд Мейвезер зізнався, що Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) готовий підписати з ним вражаючий контракт, над яким він роздумує. За словами американця, організація запропонувала йому суму в 1 млрд доларів.

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Особи
Флойд МейвезерМенні Пак'яо
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