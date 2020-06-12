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12 червня • оновлено в 19:36
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Легендарний Костя Цзю включив двох українців до трійки найкращих боксерів світу

1.1т
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Легендарний російський боксер Костя Цзю назвав українців Олександра Усика і Василя Ломаченка одними з кращих в світі.

Ексчемпіон світу включив наших співвітчизників до трійки найсильніших незалежно від вагової категорії.

Олександр Усик і Василь Ломаченко в тренувальному залі

Олександр Усик і Василь Ломаченко в тренувальному залі

Корреспондент.net

"Два з них – це Ломаченко і Усик. І хтось один із тяжів. Ось Тайсон Ф'юрі класно боксує і виграє, але він мені не подобається як боксер. Його стиль мені не дуже подобається. Незвичний стиль для тяжа. Але він же виграє, причому виграє у дуже хороших боксерів – Уайлдера просто знищив. Так що треба віддати йому належне", – цитує Цзю "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Костя Цзю розповів про повагу до Олександра Усика через його проросійські висловлювання.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Костя Цзю
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