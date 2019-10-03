Легендарний Холіфілд несподівано оголосив про повернення на ринг

Легендарний американець Евандер Холіфілд, якому вдалося завоювати статус абсолютного чемпіона світу і в крузервейті, і в хевівейті, повертається на ринг.

Евандер Холіфілд 24tv.ua

Через кілька тижнів ветерану виповниться 57 років. Він не боксував з травня 2011 року, коли в Копенгагені (Данія) завдав поразки місцевому середняку Брайану Нільсену.

Холіфілд стверджує, що весь цей час тримав себе в формі і навіть вважає, що його нокаутерська міць залишилася при ньому. Трохи погравши на камеру, легендарний боєць все ж зізнався, що мова йде про виставковий поєдинок, який запланований на 2020 рік в Японії.

Точного місця проведення бою, дати і імені опонента Холіфілд не повідомив, але зазначив, що зробить це не заради прибутку, а для благодійності.

"А ще це можливість познайомити вболівальників боксу в Японії з єдиним чотириразовим чемпіоном світу", - сказав Холіфілд, якого цитує vRINGe.com.

Тим часом стало відомо, що 2 листопада в Лас-Вегасі (США) в андеркарді бою Сергій Ковальов - Сауль Альварес свій шлях на професійному рингу почне син легенди 21-річний Еван Холіфілд. Він буде битися з Ніком Вінстедом. Зустріч пройде в рамках першої середньої ваги (до 69,9 кг).

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