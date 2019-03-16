Легендарний чемпіон оцінив шанси Усика в супертяжах

Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд висловився про перехід нашого боксера Олександра Усика в суперважку вагу. Легендарний американець назвав козирі українця.
"Усик – дійсно хороший боєць, у нього є справжні навички і він шульга. Він підніметься, але важковаговики сьогодні більші. Тому я думаю, що це може бути важко для нього", - цитує Холіфілда World Boxing News.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Легендарний боксер порівняв себе з українським абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
"Усик битиметься з хлопцями зі зростом вище 2 метрів.У мій час важковаговики були великими, але вони не вміли стрибати, як я. У мене були хороші колеса і я міг котитися і котитися. І я зміг стати чемпіоном в супертяжах. Усик повинен буде зробити те ж саме. Але також залежить від того, з ким він збирається боротися", - підсумував Холіфілд.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну щодо проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
3 березня промоутер українця Едді Хірн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Наступним суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам.
Доля майбутнього поєдинку нашого боксера визначиться наступного тижня.
Промоутер росіянина не виключає, що поєдинок його підопічного з Усиком все ж відбудеться.
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