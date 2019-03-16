Легендарний чемпіон оцінив шанси Усика в супертяжах

Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд висловився про перехід нашого боксера Олександра Усика в суперважку вагу. Легендарний американець назвав козирі українця.

"Усик – дійсно хороший боєць, у нього є справжні навички і він шульга. Він підніметься, але важковаговики сьогодні більші. Тому я думаю, що це може бути важко для нього", - цитує Холіфілда World Boxing News.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

Легендарний боксер порівняв себе з українським абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

"Усик битиметься з хлопцями зі зростом вище 2 метрів.У мій час важковаговики були великими, але вони не вміли стрибати, як я. У мене були хороші колеса і я міг котитися і котитися. І я зміг стати чемпіоном в супертяжах. Усик повинен буде зробити те ж саме. Але також залежить від того, з ким він збирається боротися", - підсумував Холіфілд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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