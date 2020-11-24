Легенда російського боксу Костя Цзю зробив прогноз на бій Тайсон – Джонс

Легендарний російський боксер Костя Цзю вважає, що Майк Тайсон переможе Роя Джонса-молодшого в їхньому майбутньому поєдинку, який відбудеться в суботу, 28 листопада.

В інтерв'ю сайту "Рен ТВ" ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі заявив, що вирішальною в поєдинку стане фізична сила "Залізного Майка". Він спрогнозував, що протистояння між боксерами завершиться достроково.

"Я не думаю, що він (Джонс – Ред.) якимось чином зможе зупинити Майка. З тієї причини, що фізична сила Тайсона до сих пір дуже сильна. Ті удари, які він наносить, можуть бути і, напевно, будуть основними, бій зупинять дуже швидко. Це моя точка зору", – поділився своєю думкою Цзю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майк Тайсон розповів, як скинув 45 кг перед поверненням у бокс. Раніше спортивні аналітики оцінили ймовірність його перемоги в поєдинку проти Роя Джонса-молодшого.