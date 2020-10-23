Легенда російського боксу Костя Дзю назвав "вошивими" українських уболівальників

Легендарний російський боксер Костя Дзю залишився незадоволений висловлюваннями українських уболівальників на адресу Василя Ломаченка після його поразки в бою проти Теофімо Лопеса.

У коментарі виданню ФАН росіянин заявив, що фанати боксу, які влаштували цькування нашого співвітчизника, є "вошивими". Він вважає, що Василь залишається одним із найкращих боксерів у легкій вазі, незважаючи на невдачу в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

"Це справа самих людей. Є таке слово "лояльність". Виграв ти чи програв. Якщо він твій справжній уболівальник, фанат, відданий тобі, він буде з тобою назавжди. Ті, хто так коментує програш мого друга Василя Ломаченка, це вошиві вболівальники" , – сказав Цзю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний боксер поділився своєю думкою про результат бою Ломаченка та Лопеса.