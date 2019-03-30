МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Лебедєв висловився про Усика: спортивні підсумки 29 березня

1.8тЧитати матеріал російською

Російський боксер Putin Team Денис Лебедєв прокоментував рішення Олександра Усика скасувати їх спільний бій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 29 березня.

Крім того, екс-футболіст "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив свою відмову прийняти російське громадянство, а Україні висунули нове звинувачення через форварда Жуніора Мораеса. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Чи не перестає дивувати": боксер команди Путіна висловився про Усика

"Про що мова?" Легенда "Динамо" пояснив, чому відмовився грати за Росію

Усик "поглумився" над знаменитим українським чемпіоном: опубліковано відео

Повернення Кличка: Віталій вказав на важливу деталь

Справа Мораеса: Україні висунули нові звинувачення

"Закривати лавочку!" Екс-гравець збірної України виступив проти іноземців

"Випробувати себе": Віталій Кличко зробив заяву про камбек Володимира

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки