Лебедєв висловився про Усика: спортивні підсумки 29 березня

Російський боксер Putin Team Денис Лебедєв прокоментував рішення Олександра Усика скасувати їх спільний бій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 29 березня.

Крім того, екс-футболіст "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив свою відмову прийняти російське громадянство, а Україні висунули нове звинувачення через форварда Жуніора Мораеса. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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