Лебедєв про бій Усик – Повєткін: російським боксерам небажано битися

Олександр Чеканов Бокс 13:55, 26.08.2020

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Денис Лебедєв виступив проти проведення поєдинку Олександра Усика та Олександра Повєткіна.

На думку ексволодаря поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), навколо такого бою буде багато розмов не про бокс.

"Суперників і завдань вистачає як у одного, так і в іншого. Ці британці можуть один з одним рубатися, ображати. У нас інший менталітет, інша природа. Звичайно, російські боксери можуть побитися, але це небажано. До того ж я повністю підтримую Усика в тому плані, що під час підготовки до цього бою буде багато політики. А боксерам таке зовсім не потрібно", – цитують Лебедєва "Известия".

Як повідомляв OBOZREVATEL, польські ЗМІ повідомили про можливе проведення відбіркового бою Усик – Повєткін по лінії Всесвітньої боксерської ради (WBC). При цьому в команді українця категорично відмовилися від такого варіанту.

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