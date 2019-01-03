''Кусаємо через дурниці'': Усик відповів на нападки українців

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик закликав українців об'єднатися, а не займатися цькуванням одне одного.

Коментуючи негативну реакцію на деякі свої висловлювання, боксер зазначив, що його співвітчизники поводяться неправильно. "Деякі просто не розуміють, що я говорю, а деякі – перекручують. А я кажу, що потрібно нам дружити. Всередині своєї країни нам, українцям, об'єднатися. І тоді у нас усе вийде. А ми одне одного підколюємо, кусаємо, не поважаємо. І через такі дурниці, в нас і не виходить. І перекручують якісь моменти. Я не звертаю на це уваги", – заявив Усик в інтерв'ю телеканалу "ПравдаТУТ Львів".

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