"Кудись повели": український боксер розповів про поїздки до Росії

Український боксер Карен Чухаджян, який 1 лютого в Калінінграді сенсаційно переміг росіянина Сергія Воробйова, зізнався, що не відчував дискомфорту в РФ.

За словами інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), лише на самому кордоні в його команди виникли деякі труднощі.

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Воробйов – Чухаджян Sparta Boxing Promotions

"Поїздка до Росії почалася з кордону. Вже в Калінінграді нас дуже довго розпитували, нашого катмена Цехмейстера взагалі кудись повели, якісь питання задавали. Але це, напевно, було єдиною незручністю. А так – зустріли відмінно, нічого поганого нам ніхто не говорив. Організація шикарна, все на найвищому рівні – харчування, проживання. З нами там буквально "панькалися". Так що враження залишилися найпозитивніші", – цитує Чухаджяна vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Віктор Вихрист яскраво дебютував на професійному ринзі, здобувши перемогу за 43 секунди.

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