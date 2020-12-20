Непереможний боксер потужним нокаутом вибив суперника з рингу. Відео

Мексиканський боксер Джуліан Фернандес (14-3, 11 КО) зазнав розгромної поразки в поєдинку проти кубинця Френка Санчеса (17-0, 12 КО).

Зустріч відбулася в андекарті поєдинку Канело – Сміт і закінчилась достроково.

Під час усього бою 28-річний Санчес повністю домінував на канвасi, б'ючи опонента.

Розв'язка настала в 7-му раунді, коли Фернандес пропустив вбивчий правий боковий. Удар потряс представника Мексики, він почав завалюватися на канат, коли наступний хук викинув його за межі рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головному вечорі бою в Техасі мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) переміг представника Великобританії Каллума Сміта (27-1, 19 КО) і став чемпіоном світу в суперсередній вазі за версіями WBA Super і WBC.