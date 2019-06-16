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Кубинець переміг убивчим нокаутом і забрав пояс Усика

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Кубинець Юніер Дортікос (24-1, 22 KO) в півфіналі 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг представника США Ендрю Табіті (17-1, 13 КО).

Юніер Дортікос

Юніер Дортікос

33-річний гаванец завоював титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі, від якого за кілька годин до бою відмовився Олександр Усик.

Дортікос з перших хвилин захопив ініціативу, змушуючи суперника часто клинчувати і в'язати руки. Протягом всього бою Табіті ризикував, наносив мало ударів і отримав безліч попереджень від рефері за брудний бій.

У 6-му раунді американець завдав розсічення кубинському спортсмену ударом головою, отримавши штраф.

Включитися по-справжньому в бій боксер з США так і не зміг, а в 10-й трихвилинці був спійманий правим прямим назустріч. Цей удар відправив Табіті у важкий нокаут.

Дортікос - Табіті

Дортікос - Табіті

Дортікос - Табіті

Дортікос - Табіті

twitter.com/AgencyKgz

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Тайсон Ф'юрі швидкісним нокаутом переміг в чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому півфіналі WBSS перемогу здобув латвійський боксер Майріс Бріедіс, якого називали найскладнішим суперником Усика.

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Юниер Дортікос
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