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14 грудня • оновлено в 20:59
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Кроуфорд - Каваляускас: онлайн відеотрансляція чемпіонського бою

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Американський чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO) проведе поєдинок проти непереможного представника Литви Егідіюса Каваляускаса (21-0-1, 17 KO).

Кроуфорд - Каваляускас: онлайн відеотрансляція чемпіонського бою

Головна зустріч вечора боксу в Нью-Йорку пройде на арені Madison Square Garden в ніч на неділю, 15 грудня.

В Україні початок трансляції стартує о 02:55. Показ основних боїв карда почнеться приблизно о 04:00.

Код з плеєром з'явиться в цій новині ближче до початку бою. Слідкуйте за оновленням.

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Суперник Ломаченка! Коммі – Лопес: прогноз на чемпіонський бій

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня чемпіон світу в трьох вагових категоріях Кроуфорд заявив про перехід в середню вагу. Американець розповів, як збирається підкорити новий дивізіон.

У квітні 2019 року чемпіон світу за версією WBO Теренс Кроуфорд успішно захистив свій пояс в напівсередній вазі в поєдинку проти Аміра Хана, завершивши поєдинок достроково.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Теренс Кроуфорд
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