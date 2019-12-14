Кроуфорд - Каваляускас: онлайн відеотрансляція чемпіонського бою

Американський чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO) проведе поєдинок проти непереможного представника Литви Егідіюса Каваляускаса (21-0-1, 17 KO).

Головна зустріч вечора боксу в Нью-Йорку пройде на арені Madison Square Garden в ніч на неділю, 15 грудня.

В Україні початок трансляції стартує о 02:55. Показ основних боїв карда почнеться приблизно о 04:00.

Код з плеєром з'явиться в цій новині ближче до початку бою. Слідкуйте за оновленням.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня чемпіон світу в трьох вагових категоріях Кроуфорд заявив про перехід в середню вагу. Американець розповів, як збирається підкорити новий дивізіон.

У квітні 2019 року чемпіон світу за версією WBO Теренс Кроуфорд успішно захистив свій пояс в напівсередній вазі в поєдинку проти Аміра Хана, завершивши поєдинок достроково.

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