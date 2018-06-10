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Кроуфорд - Хорн: кращі моменти бою

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Американський боксер Теренс Кроуфорд переміг Джеффа Хорна з Австралії і завоював чемпіонський пояс за версією WBO в напівсередній вазі. Суддя зупинив поєдинок в дев'ятому раунді, присудивши американцеві перемогу технічним нокаутом.

Для Кроуфорда ця перемога стала 33-ю в 33 боях в профі. Хорн зазнав першої поразки в 20 поєдинках.

Раніше 30-річний Кроуфорд володів титулами чемпіонів в легкому і першій напівсередній дивізіонах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цього поєдинку.

Особа
Теренс Кроуфорд
Місце
США
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