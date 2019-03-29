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Кроуфорд — Хан: назвали фаворита чемпіонського супербою

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Один із кращих боксерів планети американець Теренс Кроуфорд вважається абсолютним фаворитом поєдинку проти британця Аміра Хана.

Бій, який викликав неймовірний ажіотаж серед фанатів, відбудеться в Нью-Йорку 20 квітня на легендарній арені Madison Square Garden. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівсередній вазі, яким володіє Кроуфорд.

Ставки на небитого американця приймаються з коефіцієнтом 1,10. Нічия оцінюється котируванням 27,00. А показники на успіх Хана досягають рівня 7,00.

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Теренс Кроуфорд і Амір Хан

Теренс Кроуфорд і Амір Хан

Зазначимо, що багато хто вважають Кроуфорда кращим в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії. Він є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український боксер Віталій Кличко висловився про можливе відновлення кар'єри його молодшого брата Володимира.

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Особи
Теренс КроуфордАмир Хан
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Evans Cynthia
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