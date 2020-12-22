Кривдника Ломаченка назвали одним з двох найкращих бійців 2020 року

Теофімо Лопес, який сенсаційно переміг українця Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, був визнаний найкращим бійцем 2020 року разом з Тайсоном Ф'юрі.

Авторитетне видання The Ring пояснює свій вибір тим, що 23-річний американець не тільки здолав чемпіона, який володів кількома поясами, а й боксера, якого багато хто вважав найкращим у світі. Відзначається також, що Лопес зумів гідно проявити себе в другій половині бою, коли Ломаченко пішов в атаку, а потім виграв 12-й раунд, знявши всі питання про можливий камбек.

Що стосується Ф'юрі, то він, як і Теофімо, провів тільки один поєдинок у 2020-му, не залишивши шансів Деонтею Уайлдеру в чемпіонському протистоянні. Британець домінував протягом усього бою, поки тренер американців не викинув на ринг білий рушник. У виданні відзначили непростий шлях, який пройшов Тайсон після перемоги над легендарним українцем Володимиром Кличком у 2015 році. Ф'юрі зізнався, що після цього тріумфу його не цікавив захист титулів, оскільки він вже досяг того, чого хотів. Пізніше бажання скинути вагу і повернутися на ринг стало для нього цікавим випробуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко заявив, що не програв поєдинок Лопесу, і сказав, що судді, які працювали на цьому протистоянні, "були заряджені".