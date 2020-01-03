Кривдника Гвоздика з Росії можуть позбавити чемпіонського пояса: спортивні підсумки 2 січня

У соціальній мережі Instagram з'явилося раритетне фото Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика, а воротар збірної України Андрій Лунін змінить клуб.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 2 січня.
Крім того, росіянина Артура Бетербієва можуть позбавити чемпіонського пояса через його політичні погляди. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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