Кривдника Гвоздика з Росії можуть позбавити чемпіонського пояса: спортивні підсумки 2 січня

У соціальній мережі Instagram з'явилося раритетне фото Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика, а воротар збірної України Андрій Лунін змінить клуб.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 2 січня.

Крім того, росіянина Артура Бетербієва можуть позбавити чемпіонського пояса через його політичні погляди. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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