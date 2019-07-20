Критичний стан: відомому російському боксеру видалили череп після бою

Російський боксер Максим Дадашев (13-1, 11 КО) переніс трепанацію черепа, розповів менеджер спортсмена Егіс Клімас, пославшись на слова лікарів.

"У Дадашева почався набряк мозку, тому йому видалили праву сторону черепа. Протягом кількох днів набряк повинен знизитися. Будемо сподіватися, що частина черепа буде повернута на місце. Лікар каже, що Макс може повернутися до нормального життя" - цитує ТАСС Клімаса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після програного бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом на шляху з рингу в роздягальню Дадашеву стало погано, його вирвало, він втратив свідомість.

Незабаром 28-річного спортсмена екстрено відвезли в лікарню на машині швидкої допомоги з підозрою на набряк головного мозку. У госпіталі спортсмен переніс двогодинну операцію.

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