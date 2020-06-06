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6 червня • оновлено в 10:59
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Крим може бути для українців Кримом, але на карті в нього триколор – Денис Берінчик

5.3т
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Знаменитий український боксер Денис Берiнчик (13-0, 7 КО) поділився своєю думкою про анексованi території нашої країни.

Денис Берінчик

Денис Берінчик

berinchyk.com

"Крим може бути для наших українців Кримом, але ти відкриваєш карту, і в нього триколор. Була Автономна республіка, від'єдналася, проголосували. Зайшли чоловічки, не зайшли чоловічки... Але ти сьогодні туди їдеш, проїжджаєш прикордонну службу однієї країни й iншої. Так само і в мене в Краснодоні [після 2014 року Сорокiно – контролюється "владою" "Луганської народної республіки"]. Ти заїжджаєш на одну службу й на другу, ще й на третю можеш заїхати, якщо занадто "криво" будеш в'їжджати. Думаю, територію тобі ніхто не віддасть. А інші їх і не заберуть. Ось і все", – сказав Берiнчик в Instagram "Спортарена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що "Крим це Крим", і він належить Богу.

У січні 2018-го Усик рознервувався після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Денис Берінчик
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