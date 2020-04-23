"Крім двох": Белью висловився про перспективи Усика в суперважкій вазі

Колишній суперник українця Олександра Усика Тоні Белью заявив, що наш співвітчизник зможе побити всіх важковаговиків, крім Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

"Я думаю, що він поб'є будь-якого важковаговика, крім двох здорованів. Я думаю, що він недостатньо великий для того, щоб перемогти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Усика можна здолати тільки за рахунок розміру. Не зрозумійте мене неправильно, в бою з Джошуа він буде вигравати, але потім британець поступово виснажить його ударами. Що стосується Ф'юрі, то він просто не дозволить українцю до себе наблизитися. Настільки він великий", – цитує слова боксера видання DailyStar.

Тоні Білями і Олександр Усик YouTube

Нагадаємо, що бій між Усиком і Белью відбувся в листопаді 2018 року і закінчився нокаутом від українця у восьмому раунді, незважаючи на лідерство британця за очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський коментатор Григорій Стангріт поділився думкою про перспективи Олександра Усика у важкій вазі.