Кричав, як псих: Усик влаштував дике шоу на зважуванні Гвоздик – Бетербієв

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик покуражився у США напередодні бою Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв.

Усик, який успішно дебютував в суперважкій ваговій категорії, вирішив особисто підтримати свого співвітчизника. Олександр відвідав церемонію зважування учасників об'єднавчого поєдинку у напівважкій вазі.

Кримчанин голосно викрикував ім'я Гвоздика і постійно обмінювався з ним жестами. Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував відомий експерт з боксу, режисер фільмів про братів Кличків Сергій Долбилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик напередодні бою з Артуром Бетербієвим заявив, що нічого не знає про військову агресію Росії по відношенню до України, відмовившись обговорювати цю тему на прес-конференції.

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