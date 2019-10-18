Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 19:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Кричав, як псих: Усик влаштував дике шоу на зважуванні Гвоздик – Бетербієв

1.8т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик покуражився у США напередодні бою Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв.

Усик, який успішно дебютував в суперважкій ваговій категорії, вирішив особисто підтримати свого співвітчизника. Олександр відвідав церемонію зважування учасників об'єднавчого поєдинку у напівважкій вазі.

Новини
Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Кримчанин голосно викрикував ім'я Гвоздика і постійно обмінювався з ним жестами. Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував відомий експерт з боксу, режисер фільмів про братів Кличків Сергій Долбилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик напередодні бою з Артуром Бетербієвим заявив, що нічого не знає про військову агресію Росії по відношенню до України, відмовившись обговорювати цю тему на прес-конференції.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв Олександр Усик
Місце
США Філадельфія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Автор - чмо."Кримчанин голосно викрикував ім'я Гвоздика". За слово "кримчанин"- тобі треба яйця відрвізати.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel