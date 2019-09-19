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19 вересня • оновлено в 14:13
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"Кричав у телевізор": росіянин Гассієв розповів про сенсаційну поразку Джошуа

2.4т Читати матеріал російською

Російський боксер Мурат Гассієв згадав про сенсаційну перемогу мексиканця Енді Руїса над британцем Ентоні Джошуа, яка відбулася в червні 2019 року.

"Кричав у телевізор": росіянин Гассієв розповів про сенсаційну поразку Джошуа

"Я здивувався. Тоді разом із Руїсом готувався до бою з Лебедєвим, а він — із Джозефом Паркером. Ми тренувалися в залі. І в підсумку я кричав у телевізор, щоб Джошуа програв. Якби він комусь іншому програв, то не здивувався б. Я був із Енді в рингу. І упевнений, що Джошуа його однією лівою розбере, але Руїс молодець, показав характер, волю і бажання стати чемпіоном", — зазначив Гассієв в інтерв'ю "РИА Новости".

Крім того, він заявив, що вважає британця Тайсона Ф'юрі найсильнішим боксером у надважкій ваговій категорії.

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"Тайсон Ф'юрі, на мій погляд, — це номер один у важкій вазі. Потім йде Деонтей Уайлдер, а номер три... Не знаю", — додав росіянин.

Свій останній поєдинок Гассієв провів у липні 2018 року проти Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Після цього росіянин декілька разів зривав своє повернення на ринг через травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гассієв відмовився проводити бій на розігріві в Усика.

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Особи
Мурат Гассієв Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший Тайсон Ф'юрі
Місце
Росія
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руденко евгений
руденко евгений
скромно промолчал он, имея ввиду себя...про Усика забыл...
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