Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

3.4т Читати матеріал російською

Українського боксера Олександра Усика жорстко засудили за проведення спільного ефіру зі скандальним блогером Анатолієм Шаріем.

Рознос колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Крім того, в коментарях під постом його підтримав екслідер "Правого сектору", очільник Української добровольчої армії Дмитро Ярош та безліч інших українців.

Усик і Шарій

Усик і Шарій

"Ну що? Новий хештег готовий. #ХронікиДна. Кажуть, там тільки цьомчиків не вистачало для повної картинки, шанувальників один одного. Усик і Шарій під час спілкування висловили захоплення одне одним, а боксер, який народився в Сімферополі, зізнався, що стежити за блогером йому порадив інший український боксер – Олександр Гвоздик", – обурився захисник України.

Новини
"Дій!" Усик записав послання до українців

Що стосується Яроша, то він про скандальну витівку Усика висловився ще жорсткіше і не добирав слів на його адресу.

"Він хоч і непоганий боксер, але явний кремлівський під**рас. Погано вони закінчать. Така у них доля", – написав лідер УДА. Подібну думку висловили і сотні інших користувачів мережі.

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час спільного ефіру Усик зізнався, що стежить за діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія. "Я тебе дивлюся з 2014 або 2015 року. А порадив мені подивитися Олександр Сергійович Гвоздик. Так що ми іноді всією командою переглядаємо твої відео", – сказав боксер.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Анатолій Штефан Дмитро Ярош Олександр Усик Анатолій Шарій
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
24
4
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ярош - это тот немножко пережравший человек без образования, который ни одного дня своей жизни не работал? Противно читать, как вы поливаете дерьмом человека, спортсмена, которого совсем недавно носили на руках и который совершенно точно является патриотом, только за то, что у него другие взгляды и он не любит пэдро, обокравшего страну. Paгyли, вы безнадежны.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Mihailova Kristina, да, это он, который нагибает всю Украину от рядового полицейского до министра обороны вместе с президентом трусом Зеленский!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Два неудачника-нацика жестко осудили чемпиона мира? Об этом действительно стоить написать... Да и енто "обоз", если что, то эта статья - призыв к убийству. Надеюсь нужные структуры это задокументируют.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
истерикой упоротых удовлетворен))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
а если серьезно то найдется, хоть один из написавших, готовый повторить свои слова усику в лицо? предполагаю что нет ибо трусы могут гадить только себе в трусы)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel