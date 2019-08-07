"Кремлівський пі**рас": Усика рознесли за скандальний ефір з Шарієм

Українського боксера Олександра Усика жорстко засудили за проведення спільного ефіру зі скандальним блогером Анатолієм Шаріем.

Рознос колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Крім того, в коментарях під постом його підтримав екслідер "Правого сектору", очільник Української добровольчої армії Дмитро Ярош та безліч інших українців.

Усик і Шарій

"Ну що? Новий хештег готовий. #ХронікиДна. Кажуть, там тільки цьомчиків не вистачало для повної картинки, шанувальників один одного. Усик і Шарій під час спілкування висловили захоплення одне одним, а боксер, який народився в Сімферополі, зізнався, що стежити за блогером йому порадив інший український боксер – Олександр Гвоздик", – обурився захисник України.

Що стосується Яроша, то він про скандальну витівку Усика висловився ще жорсткіше і не добирав слів на його адресу.

"Він хоч і непоганий боксер, але явний кремлівський під**рас. Погано вони закінчать. Така у них доля", – написав лідер УДА. Подібну думку висловили і сотні інших користувачів мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час спільного ефіру Усик зізнався, що стежить за діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія. "Я тебе дивлюся з 2014 або 2015 року. А порадив мені подивитися Олександр Сергійович Гвоздик. Так що ми іноді всією командою переглядаємо твої відео", – сказав боксер.

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