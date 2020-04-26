"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії
Українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразну громадянську позицію.
У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтервью "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".
У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.
"Соромно за погляди Усика", "Упоротий совок разом зі своїм кумом Василем. Раніше косив під козака, патріота України, а зараз показав свою справжню суть малороса і зрадника. Відтепер він і його перемоги мене не цікавлять", "Усик, на тебе діти дивляться, ти рупор війни, чм* ти Усик, поміняй прапор, тоді я тебе зрозумію, а так ти чм*","Усика більше немає, це - кремлівська підстилка".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам.
Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.
На Великдень Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками.