Красюк заявив про останній бій Усика
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк підтвердив інформацію, що Олександру Усику залишилося провести один бій під егідою цієї промоутерської компанії.
За словами Красюка, метою його нового співробітництва з Усиком буде бій за чемпіонський титул з Ентоні Джошуа.
"Вчора у мене була зустріч з Олександром, ми добре поїли десертики, випили чай і спланували наступні кроки. Наша домовленість полягає в наступному: Усик проведе останній бій разом з нашою компанією, а потім перейдемо до переговорів про нову співпрацю", – сказав Красюк в боксерському Instagram Tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю кримчанин заявив, що його семирічний контракт з K2 Promotions був підписаний в листопаді 2013 року.
Раніше Усик зізнався, що у нього зіпсувалися відносини з Красюком, і пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії.