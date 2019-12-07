Красуня-українка з нокдауном стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Українка Олена Овчiннiкова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

Олена Овчiннiкова (праворуч) Instagram Олени Овчиннікової

32-річна уродженка Львова перед рідними трибунами перемогла французьку спортсменку, дворазову чемпіонку світу з муай-тай Сінді Сильвестр. 5-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів.

Уже в перших раундах наша співвітчизниця відправила суперницю в нокдаун. Протягом наступних раундів Олена, атакуючи потужними короткими серіями, мала кілька відмінних моментів достроково виграти поєдинок.

Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила уболівальників своєю зовнішністю.

До цього Овчiннiкова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів'янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

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