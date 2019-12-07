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8 грудня • оновлено в 02:19
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Красуня-українка з нокдауном стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Красуня-українка з нокдауном стала чемпіонкою світу з тайського боксу
2.2т Читати матеріал російською

Українка Олена Овчiннiкова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

Олена Овчiннiкова (праворуч)

Олена Овчiннiкова (праворуч)

Instagram Олени Овчиннікової

32-річна уродженка Львова перед рідними трибунами перемогла французьку спортсменку, дворазову чемпіонку світу з муай-тай Сінді Сильвестр. 5-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів.

Уже в перших раундах наша співвітчизниця відправила суперницю в нокдаун. Протягом наступних раундів Олена, атакуючи потужними короткими серіями, мала кілька відмінних моментів достроково виграти поєдинок.

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Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила уболівальників своєю зовнішністю.

До цього Овчiннiкова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів'янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олена Овчиннiкова
Місце
Україна Львів
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