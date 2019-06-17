Кращий важковаговик Росії програв чемпіонський бій кривавим нокаутом: відео

Російський важковаговик Дмитро Кудряшов зазнав важкої поразки від Ілунги Макабу з Конго на вечорі боксу в Єкатеринбурзі.

Поєдинок за пояс WBC Silver завершився технічним нокаутом найсильнішого на сьогодні представника крузервейта з РФ.

Кудряшов – Макабе "Радянський спорт"

Уже в першому раунді боксери влаштували справжню рубку на ринзі, в результаті якої Кудряшов опинився на канвасі, а конголезець ледь встояв на ногах. У четвертій трихвилинці у Дмитра утворилося сильна кровотеча з носа. Цей момент змусив рефері призупинити поєдинок, але після консультації з лікарем суддя дозволив росіянину продовжити бій.

П'ятий раунд перетворився на новий розмін, а в останній третині трихвилинки Макабу обрушив на суперника шквал нпотужних ударів, змусивши рефері зупинити бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кубинський боксер Юніер Дортікос здобув перемогу у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу, завоювавши пояс Олександра Усика.

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