"Краще підходить": тренер Гассієва засумнівався в успіху Усика в суперважкій вазі

Тренер російського боксера Мурата Гассієва Абель Санчес заявив, що не вірить в успіх Олександра Усика в суперважкій вазі через відсутність нокаутуючого удару в українця.

Нагадаємо, що і Гассієв, і Усик перейшли в більш важку вагову категорію, знову опинившись в одному дивізіоні.

"Чи вистачить Усику сил, щоб підкорити надважкий дивізіон? У нього немає сильного удару. У цій вазі у тебе має бути те, що дозволяє тримати суперників на відстані", – цитує слова Санчеса видання SkySports.

Усик - Гассиев

Він висловив думку, що Гассієв краще підходить для суперважкого дивізіону, ніж українець, але зазначив, що Усик виглядав краще в липні 2018 року, коли побив росіянина в їхньому першому бою.

"Однозначно. Гассієв краще підходить для цього дивізіону. Він вбивав себе, щоб скинути масу для поєдинків в першій важкій вазі. Але це не виправдання – Усик був сильнішим у той вечір. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з Олександром у новому дивізіоні", – додав Санчес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній суперник Олександра Тоні Белью розповів, кого з боксерів суперважкого дивізіону не зможе побити українець.

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