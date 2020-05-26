Головна Новини
26 травня • оновлено в 12:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Краще підходить": тренер Гассієва засумнівався в успіху Усика в суперважкій вазі

Читати матеріал російською

Тренер російського боксера Мурата Гассієва Абель Санчес заявив, що не вірить в успіх Олександра Усика в суперважкій вазі через відсутність нокаутуючого удару в українця.

Нагадаємо, що і Гассієв, і Усик перейшли в більш важку вагову категорію, знову опинившись в одному дивізіоні.

"Чи вистачить Усику сил, щоб підкорити надважкий дивізіон? У нього немає сильного удару. У цій вазі у тебе має бути те, що дозволяє тримати суперників на відстані", – цитує слова Санчеса видання SkySports.

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Він висловив думку, що Гассієв краще підходить для суперважкого дивізіону, ніж українець, але зазначив, що Усик виглядав краще в липні 2018 року, коли побив росіянина в їхньому першому бою.

"Однозначно. Гассієв краще підходить для цього дивізіону. Він вбивав себе, щоб скинути масу для поєдинків в першій важкій вазі. Але це не виправдання – Усик був сильнішим у той вечір. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з Олександром у новому дивізіоні", – додав Санчес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній суперник Олександра Тоні Белью розповів, кого з боксерів суперважкого дивізіону не зможе побити українець.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Мурат Гассієв Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лейпциг
VS
Герта
Тотал больше 3.5
2.05 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Падерборн
Инд. тотал Падерборна больше 1
1.85 Сделать ставку
Унион
VS
Майнц
Тотал больше 2.5
1.85 Сделать ставку
Фортуна
VS
Шальке
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Кельн
Победа Кельна с форой (0)
2.07 Сделать ставку
Ганновер
VS
Карлсруэ
Победа Ганновера
1.84 Сделать ставку
HAVU
VS
Gambit Youngsters
Победа HAVU
1.65 Сделать ставку
Syman
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
pro100
Победа Gambit Youngsters с форой в -1,5 карты
2,70 Сделать ставку