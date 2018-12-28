''Краще було померти'': Кличко відверто розповів про свою кар'єру

Легендарний боксер Володимир Кличко згадав свій перший поєдинок за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі проти Кріса Бьорда.

Українець переміг у 12-раундовому поєдинку, двічі відправивши суперника в нокдаун.

"Мені було 24. Я пам'ятаю, як виходив на ринг, думаючи, що це мій вечір, а не чийсь інший. Мені краще було померти, ніж програти тоді. Зрештою після поєдинку я підняв цей титул – титул чемпіона світу" , - сказав Кличко в інтерв'ю vRINGe VISION.

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