''Краще було померти'': Кличко відверто розповів про свою кар'єру

Легендарний боксер Володимир Кличко згадав свій перший поєдинок за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі проти Кріса Бьорда.
Українець переміг у 12-раундовому поєдинку, двічі відправивши суперника в нокдаун.
"Мені було 24. Я пам'ятаю, як виходив на ринг, думаючи, що це мій вечір, а не чийсь інший. Мені краще було померти, ніж програти тоді. Зрештою після поєдинку я підняв цей титул – титул чемпіона світу" , - сказав Кличко в інтерв'ю vRINGe VISION.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Легендарний український чемпіон Володимир Кличко висловив бажання відновити професійну кар'єру. Про це розповів промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа Едді Хирн.
Кличко-молодший назвав свою поразку від Корі Сандерса одним з ключових моментів своєї кар'єри. За зізнанням колишнього чемпіона світу, після цього він всерйоз захопився гольфом, завдяки якому покращив свої боксерські навички.
На даний момент Кличко є новим членом піклувальної ради Фонду Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) для дітей. Почесну місію на українського спортсмена поклали 29 листопада під час засідання ради директорів в Ньоні (Швейцарія).