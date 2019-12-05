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5 грудня • оновлено в 18:03
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"Крапка": Кличко згадав спаринги з Усиком

1.3т
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Легендарний ексчемпіон світу Володимир Кличко високо оцінив здібності свого співвітчизника Олександра Усика.

Кличко-молодший згадав про свої спаринги з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

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Володимир Кличко і Олександр Усик

Володимир Кличко і Олександр Усик

instagram.com/usykaa

"Він надзвичайно технічний, з хорошим баченням на ринзі та йі взагалі талановитий боксер. Крапка", – цитує Володимира Business Insider.

Крім того, колишній боксер висловився і про американського чемпіона Деонтея Уайлдера, якого назвав неприродним супертяжем. "Він абсолютно неймовірний, але занадто легкий для дивізіону. Він чудовий, потужний, зі швидкими руками, але йому не вистачає ваги", – зазначив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко дав однозначний прогноз на матч-реванш між британцем Ентоні Джошуа та мексиканцем Енді Руїсом, який відбудеться вже 7 грудня у Саудівській Аравії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Усик Володимир Кличко Деонтей Уайлдер
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