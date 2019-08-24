Ковальов – Ярд: дивитися онлайн відео-трансляцію чемпіонського бою

Російський напівважковаговик Сергій Ковальов в суботу, 24 серпня, проводить захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

На арені палацу спорту "Трактор" в Челябінську Крашер бореться з британським претендентом Ентоні Ярд. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію бою Ковальов – Ярд. Орієнтовний початок поєдинку – о 21:25 за київським і московським часом.

Відзначимо, що Сергій Ковальов є потенційним суперником українського чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олександра Гвоздика. Наш співвітчизник 18 жовтня проведе об'єднавчий бій з іншим представником Росії Артуром Бетербієвим.

Професійний бокс. Напівважка вага

Бій за звання чемпіона за версією WBO

Челябінськ, ДС "Трактор"

Сергій Ковальов (Росія) – Ентоні Ярд (Великобританія)

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик поставив на місце росіянина за висловлювання про Україну.

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