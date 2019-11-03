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3 листопада • оновлено в 12:09
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Ковальова освистали перед боєм з Альваресом - відеофакт

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Російський боксер Сергій Ковальов перед боєм з мексиканцем Саулом Альваресом піддався обструкції з боку уболівальників, які зібралися на трибунах арени MGM Grand в Лас-Вегасі.

Всі фанати зустріли вихід Крашера гучним свистом і улюлюканням. Такий неприємний шум супроводжував 36-річного уродженця Копейска аж до рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США
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