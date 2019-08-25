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Ковальов - Ярд: з'явилося відео жорсткого нокауту

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Російський чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО) здобув перемогу над боксером з Великої Британії Ентоні Ярдом (18-1, 17 КО).

Зустріч пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді. 36-річний росіянин по ходу поєдинку ледь не потрапив в нокдаун, але зміг переламати хід бою на свою користь, відправивши суперника в нокаут ефектним джебом з лівої.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перед боєм в Челябінську Ярда переслідували неприємності. Так, наприклад, під час перельоту в Росію у нього загубився багаж.

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Особи
боксер Сергій Ковальов Ентонi Ярд
Місце
Росія Челябінськ
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